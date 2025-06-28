«Миллион дохлых собак»: раскрыто, чем пах ад для европейцев XVI века

Международная группа ученых из команды ODEUROPA представила коллекцию запахов Европы, воссозданных с помощью искусственного интеллекта по историческим документам. Среди них оказался «аромат ада», созданный в соответствии с представлениями людей XVI-XVII веков. Об этом сообщается в европейском научном журнале Horizon.

Команда историков, химиков и специалистов по культурному наследию из шести стран проанализировали более 43 тыс. изображений и 167 тыс. текстов на шести языках. Результатам стала база данных, содержащая более 2,4 млн ароматических свидетельств.

На основе данных из церковных проповедей специалисты установили, что в преисподней должно пахнуть серой, дымом и «миллионом дохлых собак».

Помимо ада, исследователи восстановили запахи ладана, мирры и даже амстердамских каналов.

Результаты проекта представили на Всемирной выставке 2025 года в Осаке (Япония). По словам представителей ODEUROPA, реакция на ароматы сильно зависит от культурного контекста: если некоторые европейцы находили «адский» запах отчасти привлекательным из-за ассоциаций с жареным мясом, японские посетители сочли его отталкивающим.

Ранее ученые раскрыли, как мозг различает приятные и неприятные запахи.