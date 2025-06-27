Российские ученые выяснили, насколько опасна для женщин асимметрия яичников

Исследователи из Пермского Политеха и Пермского медуниверситета имени академика Е.А. Вагнера провели работу, которая поможет врачам точнее ставить диагнозы при осмотре женской репродуктивной системы. Ученые выяснили, что у здоровых женщин правый яичник и правая маточная труба обычно немного больше левых — это особенность строения организма, заложенная генетически. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пермского Политеха.

В исследовании участвовали женщины от 30 до 55 лет без заболеваний репродуктивных органов. С помощью УЗИ специалисты измерили длину, ширину, объем правого и левого яичников, а также провели морфологические измерения маточных труб на секционном материале.

Оказалось, что правый яичник в среднем больше левого на 1,5%, а правая маточная труба — на 0,6%. Хотя эти различия небольшие и статистически незначимы, врачи должны о них знать. Например, если правый яичник увеличен более чем на 1,5% по сравнению с нормой, это может быть признаком патологии и поводом для дополнительного обследования.

«Такие знания помогут специалистам отличать естественные анатомические особенности от возможных заболеваний и вовремя обнаруживать проблемы на ранней стадии», — отметил Владислав Никитин, доцент кафедры вычислительной математики и биомеханики ПНИПУ.

Ученые подчеркнули, что понимание лево-правой асимметрии особенно важно для диагностики заболеваний женской репродуктивной системы. В будущем они планируют объединить морфологические, генетические и клеточные исследования с современными методами диагностики для более точного понимания нормы и патологии.

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