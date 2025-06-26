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Ученые нашли в клетках человека неизвестную структуру

NatComms: клетки организма обладают центрами переработки и сортировки материалов
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Alvaro Somoza

Американские ученые из Виргинского университета и Национальных институтов здоровья обнаружили в клетках организма человека неизвестную структуру, названную «гемифусомой». Информация об открытии опубликована в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Гемифусома выполняет функцию своеобразной «погрузочной платформы» внутри клетки, помогая сортировать, перерабатывать и утилизировать клеточный материал.

«Это как открыть новый центр переработки внутри клетки, о существовании которого мы даже не подозревали», — объяснил доктор Сехам Эбрахим, руководивший исследованием.

Особое значение открытие имеет для понимания редких генетических заболеваний, таких как синдром Германски-Пудлака, который вызывает альбинизм, проблемы со зрением и нарушение свертываемости крови. Ученые полагают, что нарушения в работе гемифусомы могут лежать в основе многих подобных расстройств.

Используя передовую технологию криоэлектронной томографии (крио-ЭТ), исследователи смогли «заморозить» клетки и получить детальные изображения новой органеллы. Этот метод позволил наблюдать, как гемифусома появляется и исчезает по мере необходимости.

Открытие может стать важным шагом на пути к пониманию и лечению сложных генетических заболеваний, поражающих различные системы организма.

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