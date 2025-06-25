Найден организм, способный выжить под смертельным излучением далеких звезд

Международная группа ученых из США и Греции выяснила, что обычный лишайник из пустыни Мохаве способен выживать под смертоносным ультрафиолетовым излучением, аналогичным тому, которое получают экзопланеты у звезд класса M и F. Это открытие расширяет границы поиска жизни за пределами Солнечной системы. Исследование опубликовано в научном журнале Astrobiology.

Лишайник Clavascidium lacinulatum, собранный в песках Мохаве, провел три месяца под мощным УФ-излучением в лаборатории. Несмотря на повреждения, он не только выжил, но и восстановился, а затем размножился. Это первое доказательство того, что фотосинтезирующие организмы могут переносить условия, ранее считавшиеся непригодными для жизни.

Изначально исследователей заинтересовал необычный цвет лишайника.

«Он фотосинтезирует, но не зеленый, а черный. Оказалось, что он содержит природный аналог солнцезащитного крема», — объяснил микробиолог Генри Сан из Института изучения пустыни в Лас-Вегасе.

Химический анализ показал, что верхний слой лишайника действует как мощный УФ-фильтр. Без этой защиты клетки водорослей погибали за считанные секунды.

Многие экзопланеты земного типа вращаются вокруг активных звезд, испускающих жесткое излучение. Ранее считалось, что такие условия исключают существование сложных форм жизни. Однако эксперимент с лишайником доказывает, что даже при высоком уровне радиации микроорганизмы могут адаптироваться.

«Если на экзопланетах есть вода и атмосфера, там могут жить колонии устойчивых организмов, подобных этим лишайникам», — предположили авторы исследования.

Ранее ученые открыли новый инструмент для поиска инопланетной жизни.