Астрономы нашли «пропитанную спиртом» звездную систему

Международная группа астрономов из США, Нидерландов, Японии и других стран впервые зафиксировала метанол и его изотопы в газопылевом диске молодой звезды HD 100453, расположенной в 330 световых годах от Земли. Открытие может помочь понять, как необходимые для жизни сложные органические соединения попали на нашу планету. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Метанол — ключевой «строительный блок» для аминокислот и других органических молекул. Ранее его уже находили в протопланетных дисках, но изотопные формы этого соединения обнаружены впервые.

Наблюдения проводились с помощью радиотелескопа ALMA в Чили, который позволил изучить химический состав диска звезды HD 100453. Эта звезда примерно в 1,6 раза массивнее Солнца, поэтому метанол в ее окрестностях остается в газообразном состоянии на большем расстоянии, чем в молодой Солнечной системе.

Ученые обнаружили, что соотношение метанола и других органических молекул в диске HD 100453 напоминает состав комет в нашей системе. Это подтверждает гипотезу о том, что кометы могли доставить на Землю сложные органические вещества, сыграв ключевую роль в зарождении жизни.

«Наши данные показывают, что ледяные частицы в протопланетных дисках со временем объединяются, формируя кометы, богатые органическими соединениями. Вероятно, именно благодаря этим «космическим курьерам» на Земле смогла появиться жизнь», — пояснила соавтор работы Милу Темминк из Лейденского университета в Нидерландах.

Ранее ученые нашли огромное молекулярное облако в центре Млечного Пути.