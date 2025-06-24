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Астрономы засекли странный сигнал от давно «мертвого» спутника

arXiv: бездействующий 58 лет аппарат NASA произвел мощный радиоимпульс
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NASA

Австралийские астрономы сделали неожиданное открытие, когда зафиксированный ими мощный радиовсплеск оказался не таинственным космическим явлением, а сигналом от давно вышедшего из строя спутника. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Летом 2024 года радиотелескоп Australian Square Kilometer Array Pathfinder обнаружил необычайно сильный импульс продолжительностью менее 30 наносекунд.

Первоначально исследователи предположили, что зафиксировали быстрый радиовсплеск (FRB) — загадочное астрофизическое явление, обычно происходящее в далеких галактиках. Однако тщательный анализ показал, что источник сигнала находился гораздо ближе — на орбите Земли.

Виновником неожиданного радиовсплеска оказался спутник NASA Relay 2, запущенный в 1964 году и прекративший работу в 1967-м. Ученые считают, что сигнал мог возникнуть либо из-за накопленного электростатического заряда, либо в результате удара микрометеорита, создавшего плазменное облако.

Открытие имеет важное значение для астрономии, подчеркивая необходимость тщательной проверки земных источников при изучении космических сигналов. Оно также может помочь в разработке новых методов отслеживания космического мусора на орбите Земли.

Ранее астрономы поймали космический сигнал из далекого прошлого.

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