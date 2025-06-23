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Найден способ почти полностью остановить ржавление железа

AngChem: создано покрытие, почти полностью защищающее железо от ржавчины
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MK Lasek/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме создали двухслойное покрытие, способное защитить железо от ржавчины на 99,6%. По словам авторов, оно может значительно продлить срок службы металлических конструкций. Разработка описана в журнале Angewandte Chemie (AngChem).

Основу покрытия составляет тонкая пленка из органических молекул NHC — N-гетероциклических карбенов. Эти соединения образуют прочную химическую связь с поверхностью железа и играют роль грунтовки. В отличие от обычных антикоррозионных составов, молекулы NHC не просто «прилипают», а буквально встраиваются в металл, создавая стойкий, долговечный контакт. На этот базовый слой наносится прочный полимер, который закрепляется благодаря молекулярной основе. Вместе они формируют барьер, способный противостоять даже агрессивной соленой воде.

«Это не просто защита, это химическое соединение с металлом», — объясняет профессор Элад Гросс, один из авторов работы. — «Покрытие не отслаивается и способно прослужить годами».

Новую технологию уже протестировали в лаборатории. По словам ученых, в будущем ее можно будет широко применять в инфраструктуре и промышленности. Например, корпуса кораблей, которые обычно поддаются коррозии уже через 5–10 лет эксплуатации в морской воде, смогут служить в два-три раза дольше после обработки составом. Мосты и другие стальные конструкции будут требовать меньше ремонта, что позволит экономить на обслуживании и реконструкции.

Также отмечается экологическая выгода: снижение потребности в замене металлических элементов приведет к уменьшению производства стали и сокращению выбросов, связанных с утилизацией.

Однако ученые подчеркивают, что эффективность разработки проверялась только в лабораторных условиях — образцы погружали в соленую воду. В реальности на металл действуют температурные перепады, механические повреждения, дорожные реагенты и промышленные химикаты. Без полевых испытаний нельзя с уверенностью говорить о полной защищенности покрытия в долгосрочной перспективе.

Ранее ученые создали «суперметалл», без потерь выдерживающий экстремальные жар и холод.

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