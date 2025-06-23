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Британия выделила $13,4 млн на попытку «заморозить» Арктику

Times: британские ученые попробуют уплотнить лед в Арктике с помощью роботов
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Павел Львов/РИА Новости

Британские власти выделили около $13,4 млн (10 млн фунтов стерлингов) на эксперимент по искусственному увеличению толщины арктического льда при помощи сотен тысяч роботов. Об этом сообщила газета The Times.

Средства поступили от Агентства перспективных исследований и изобретений (ARPA). Проект возглавил доктор Шон Фицджеральд из Кембриджского университета. Он пояснил, что, несмотря на усилия по снижению парниковых выбросов, они продолжают расти, и теперь нужны более радикальные меры, такие как попытка повторно «заморозить» Арктику.

Исследования пройдут в течение трех зим на острове Виктория в Канадском Арктическом архипелаге, недалеко от поселка Кембридж-Бей. Ученые планируют создать новые слои льда, закачивая морскую воду на поверхность. Такие методы уже опробовали в прошлом году, тогда удалось получить до 50 см нового льда, но результаты требуют уточнения.

Выделенные деньги пойдут на разработку компьютерных моделей, лабораторные и полевые эксперименты, а также экологическую оценку. Ученые хотят выяснить, не нанесет ли вмешательство вреда окружающей среде и арктической фауне.

Если проект окажется успешным, исследователи предлагают использовать полмиллиона дешевых роботов для создания льда в промышленных масштабах. По их расчетам, такой план обойдется примерно в $10 млрд в год.

При этом авторы признают, что идея может вызвать споры: геоинженерия, по мнению критиков, способна ослабить мотивацию к реальному сокращению выбросов.

Ранее ученые сообщили об аномальном озеленении Арктики.

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