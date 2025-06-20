Найден способ сделать лекарства от рака эффективнее с помощью наночастиц

Новый способ доставки лекарств, разработанный исследователями из Сианьского транспортного университета Ливерпуля и Нанкинского университета, может повысить эффективность лечения онкологических и других хронических заболеваний. Работа опубликована в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

Авторы предложили использовать наночастицы, созданные на основе медицинского полимера PLGA и естественного белка крови — альбумина. Такая комбинация позволяет переносить в несколько раз больше активного вещества и дольше сохранять стабильность препарата в организме по сравнению с нынешними методами доставки.

«Мы решили сразу две ключевые проблемы, — отметил профессор Ган Жуань, руководитель исследования. — Наши наночастицы стабильно формируются из PLGA и альбумина, при этом они несут в себе до 40% химиотерапевтического препарата доксорубицина по массе. Это значительно выше, чем у применяемого сейчас препарата Doxil, где содержание составляет около 11%».

Наночастицы тестировали как в культуре клеток, так и на животных моделях. Оказалось, что новая система доставки снижает повреждение здоровых тканей и может быть масштабирована для промышленного производства без потери качества.

Исследователи планируют продолжить работу, чтобы адаптировать метод под другие виды препаратов, что открывает перспективы для универсальной платформы доставки лекарств при раке и других заболеваниях.

Ранее ученые впервые создали искусственные аналоги живых клеток.