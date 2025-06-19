У диабета выявили новое опасное последствие

Люди с диабетом (особенно второго типа) подвержены повышенному риску переломов, даже если показатели минеральной плотности костной ткани (BMD) находятся в пределах нормы. Это показало исследование, опубликованное в журнале Osteoporosis International (OstInter).

Авторы отмечают: у пациентов с диабетом второго типа нередко наблюдается парадокс — высокая плотность костей сочетается с их повышенной ломкостью. Чтобы выяснить, почему так происходит, ученые проанализировали ранее опубликованные работы, посвященные особенностям метаболизма костной ткани.

Оказалось, что причина кроется в изменениях микроструктуры костной ткани. Несмотря на увеличение количества губчатого вещества (трабекула), кортикальный слой — основа кости — при диабете становится более пористым. Эти изменения особенно выражены на поздних стадиях заболевания.

Для более точной оценки состояния костей специалисты используют трабекулярный индекс (TBS), рассчитываемый на основе снимков позвоночника. У пациентов с диабетом этот показатель часто снижен, что указывает на скрытую хрупкость костей. Однако при ожирении TBS может быть неточным из-за влияния жировой ткани, что требует пересмотра существующих методов диагностики.

Ранее была названа особенность питания, защищающая от диабета.