На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У диабета выявили новое опасное последствие

OstInter: при диабете повышается риск переломов костей
close
Shutterstock/Studio Romantic

Люди с диабетом (особенно второго типа) подвержены повышенному риску переломов, даже если показатели минеральной плотности костной ткани (BMD) находятся в пределах нормы. Это показало исследование, опубликованное в журнале Osteoporosis International (OstInter).

Авторы отмечают: у пациентов с диабетом второго типа нередко наблюдается парадокс — высокая плотность костей сочетается с их повышенной ломкостью. Чтобы выяснить, почему так происходит, ученые проанализировали ранее опубликованные работы, посвященные особенностям метаболизма костной ткани.

Оказалось, что причина кроется в изменениях микроструктуры костной ткани. Несмотря на увеличение количества губчатого вещества (трабекула), кортикальный слой — основа кости — при диабете становится более пористым. Эти изменения особенно выражены на поздних стадиях заболевания.

Для более точной оценки состояния костей специалисты используют трабекулярный индекс (TBS), рассчитываемый на основе снимков позвоночника. У пациентов с диабетом этот показатель часто снижен, что указывает на скрытую хрупкость костей. Однако при ожирении TBS может быть неточным из-за влияния жировой ткани, что требует пересмотра существующих методов диагностики.

Ранее была названа особенность питания, защищающая от диабета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами