Передается ли здоровье зубов по наследству, рассказал врач

В первую очередь по наследству передаются особенности анатомического строения, например, размер зубов, и предрасположенность к тем или иным системным заболеваниям, которые могут повлиять на состояние полости рта, рассказала «Газете.Ru» практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфидию.

«Если у родителей зубы от природы имеют темный цвет, определенную форму или толщину эмали, то это, скорее всего, перейдет к их детям. Но будут ли у них развиваться кариес и пародонтит, зависит уже не от генетики, а от личной гигиены и характера пищи. Например, у вас достаточно крупные зубы, унаследованные от родителей. Вы обратились за профессиональной помощью, сделали выравнивание, исправили патологии прикуса. Пища перестала застревать между зубами, и в том числе поэтому у вас в полости рта не развиваются кариозные процессы, от которых страдали отец или мать», — отметила доктор.

Если в семье есть случаи заболевания сахарным диабетом, то надо учитывать, что они нередко передаются генетически.

«С такой предрасположенностью очень важно контролировать свой рацион, не злоупотреблять продуктами, провоцирующими развитие недуга. У дисциплинированного пациента, который выполняет предписания врача, не будет диабета, а значит, и сухости во рту, которая повышает риск разрушения зубов. Также для зубов опасен остеопороз, предрасположенность к которым тоже может передаться по наследству. Сниженная плотность ткани челюстей при этом недуге ослабляет поддержку, способствуя расшатыванию. Недуг может затруднить заживление ран после стоматологических вмешательств. Для профилактики важно контролировать остеопороз, следить за гигиеной и регулярно консультироваться с врачом», — отметила врач.

Но, как подчеркнула стоматолог, наследственность не входит в тройку основных причин, из-за которых портятся зубы. Стоматологические проблемы чаще всего обусловлены неправильным уходом, редкими визитами к врачу и неправильными пищевыми привычками.

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