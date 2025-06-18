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Ученые увеличили срок службы аккумуляторов в семь раз

NML: срок службы твердотельных батарей в семь раз с помощью недорогого материала
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Korea Research Institute of Chemical Technology(KRICT)

Группа исследователей из Южной Кореи создала технологию, которая помогает сделать твердотельные батареи — новую и более безопасную альтернативу привычным аккумуляторам — гораздо долговечнее. Они использовали недорогой материал, дисульфид молибдена (MoS₂), который наносят тонким слоем на важные части батареи. Работа опубликована в журнале Nano-Micro Letters (NML).

Твердотельные аккумуляторы отличаются от обычных тем, что в них вместо жидкого вещества используется твердый электролит, что делает их более безопасными и надежными.

В новых аккумуляторах, созданных авторами, даже нет привычного анода — литий при первом заряде осаждается прямо на токосъемник внутри устройства. Это позволяет увеличить емкость, но раньше такой процесс быстро разрушал батарею.

Использование слоя дисульфида молибдена помогает защитить аккумулятор: он не дает образовываться опасным «шипам» лития, которые могут привести к поломке. В тестах новые батареи с таким покрытием проработали более 300 часов, тогда как обычные быстро выходили из строя.

Ученые считают, что эта технология позволит сделать более долговечные и безопасные аккумуляторы для электроавтомобилей и других устройств. Они рассчитывают, что уже к 2032 году такие батареи смогут выйти на рынок и заменить нынешние.

Ранее в Корее создали электродвигатель без использования металла.

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