В Петербурге научились лечить карликовость и увеличивать рост на 40 см

В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии (СПб НИИФ) внедрили методику, позволяющую пациентам с карликовостью стать выше на 20-40 сантиметров. Процесс длительный и требует множества операций, но дает заметный результат, сообщает Mash на Мойке.

По словам специалистов, большинство пациентов — дети с деформациями позвоночника или нарушениями роста. За один курс лечения (четыре операции — по две на бедра и голени) можно прибавить до 20 см. При желании процедуру можно повторить и удвоить результат.

Одним из получателей лечения стал 11-летний Дима, страдающий от редкого генетического заболевания — спондилоэпифизарной дисплазии. Болезнь нарушает нормальное развитие костей и мышц. Кроме того, у мальчика развился тяжелый кифоз (искривление позвоночника), сдавливающий спинной мозг и способный вызвать паралич.

Врачи выправили ребенку позвоночник и приступили к удлинению конечностей, установив в бедренную кость конструкцию, которая растягивает ее на 1 мм в день. В ближайшее время операцию повторят на другом бедре. Когда прирост достигнет 10 см, аппараты снимут, а после заживления процедуру повторят на голенях. За шесть лет молодой человек перенес девять операций.

«Родители часто обращаются, чтобы ребенок в школе не выделялся ростом среди сверстников. Взрослые тоже приходят, но реже — обычно они уже смирились со своим ростом», — пояснил журналистам травматолог-ортопед НИИФ Андрей Першин.

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