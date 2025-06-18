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В Волге сдвинулась точка биологического равновесия из-за слабого половодья

Смещение естественного цикла размножения рыб произошло в дельте Волги
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Российские ученые обнаружили смещение зоны смешения речной и морской воды, а также сдвиг сроков нереста рыб в дельте Волги. Главной причиной считается рекордно низкий паводковый сток реки этой весной, рассказали РИА Новости в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН.

Предварительные выводы сделаны по итогам экспедиции в дельте Волги и северной акватории Каспия. Изучалось сокращение водного притока и снижение уровня моря.

«Впервые с 2021 года мы обнаружили границу пресной и соленой воды практически у самого острова Малый Жемчужный. Это говорит о том, что из-за крайне малого весеннего стока Волги зона смешения подошла вплотную к краю дельты», — говорится в отчете.

По словам руководителя лаборатории биогидрохимии Александра Полухина, анализ проб показал высокую концентрацию растворенного кислорода и повышенное значение pH, что указывает на высокую продуктивность водной среды. Однако маловодье изменило естественные сроки нереста у многих промысловых видов рыб, включая эндемичную для Каспия воблу.

«Чтобы понять долгосрочные последствия маловодья для биоразнообразия региона, потребуются дополнительные исследования», — отметил специалист.

В то же время член-корреспондент Академии водохозяйственных наук, инженер-гидроэнергетик Алексей Беляков рассказал «Газете.Ru», что нехватка больших плотин в РФ составляет более 10 тыс. Сейчас действует 91 плотина выше 15 метров, в то время как в небольшой островной Японии их более тысячи.

Ранее счетная палата оценила, как проводят экологическую реабилитацию Волги.

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