Ученые предложили шить одежду из сельскохозяйственных отходов

Ученые из Технологического университета Чалмерса в Швеции предложили новый способ производства тканей из целлюлозы — не из древесины, как это делается сейчас, а из отходов пшеницы и овса. Работа опубликована в журнале RSC Sustainability.

Авторы работы отмечают, что традиционные источники целлюлозы, такие как древесина, требуют больших ресурсов, а хлопок — воды и земли. Производство текстиля из сельскохозяйственных отходов может стать более экологичным и экономичным решением.

В ходе экспериментов исследователи протестировали лузгу овса, пшеничную солому, картофельную мякоть и жом сахарной свеклы. Лучше всего для получения текстильной целлюлозы подошли солома и лузга.

«Наш метод основан на варке сырья в щелочи, без использования токсичных реагентов, — объяснила Диана Бернин, старший научный сотрудник кафедры химии. — Для древесины такая обработка не подходит, а сельхозотходы, напротив, хорошо поддаются переработке».

По словам ученых, переработка соломы и лузги требует меньше этапов — нет нужды в очистке от коры и измельчении. Кроме того, такой подход повышает экономическую ценность зерновых культур: отходы от их производства становятся сырьем для легкой промышленности.

Исследователи уже перешли к следующему этапу — получению текстильных волокон из новой целлюлозы. В будущем они надеются адаптировать под эти цели существующие целлюлозно-бумажные комбинаты.

«Если мы сможем использовать уже имеющиеся мощности, а не строить новые фабрики, это будет серьезным шагом к устойчивому производству одежды», — отметила соавтор работы Йоанна Войташ из компании Tree To Textile.

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