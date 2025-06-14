Ученые раскрыли тайну странных погребальных обрядов в древнем Китае

AsianArch: люди культуры Сяохэ оставляли усопших в пустыне в гробах-лодках

Международная группа археологов раскрыла новые детали о погребальных практиках загадочной культуры Сяохэ (ок. 1950–1400 гг. до н. э.), существовавшей в Таримской впадине на территории современного Китая. Исследование опубликовано в научном журнале Asian Archeology (AsianArch).

Как показали находки, наиболее распространенным типом погребений в Сяохэ оказались узкие деревянные гробы в форме лодок, иногда покрытые шкурами крупного рогатого скота. Ранние исследователи считали, что эти конструкции символизируют реальные лодки, возможно, использовавшиеся для передвижения по мелководным рекам оазисов Тарима.

Однако ученые предложили иную, символическую интерпретацию.

«Гробы могли отражать представления о зеркальном загробном мире, где все перевернуто. Это распространенный мотив в мифологиях древних культур — от Египта до Скандинавии», — отметил доктор Джино Каспари из Института мировой истории Общества Макса Планка в Германии.

Особый интерес археологов вызывали вертикальные столбы, установленные у изголовья гробов. Ранее их трактовали как фаллические символы или изображения вульвы, однако специалисты предположили, что эти объекты играли роль швартовочных конструкций, которые должны были «закрепить» покойного в ином мире. Любопытно, что их форма не всегда соответствовала полу погребённого: «фаллические» столбы иногда находили в женских могилах, и наоборот.

Несмотря на обилие находок, судьба самой культуры остается загадкой. Около 1400 года до н. э. Сяохэ исчезает, и причины этого пока неизвестны.

Ранее ученые нашли древнейшее погребальное блюдо в марокканской пещере.