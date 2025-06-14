На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Антарктиде зафиксировали загадочные сигналы, бросающие вызов законам физики

PRL: в Антарктиде из-подо льда идут радиоимпульсы необъяснимой природы
close
Stephanie Wissel/Penn State

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания совместно с коллегами из других стран обнаружили в Антарктиде аномальные радиосигналы, которые не поддаются объяснению в рамках современной физики. Данные получили с помощью эксперимента ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna) — детектора космических частиц, размещенного на воздушных шарах над ледяным континентом. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Letters (PRL).

ANITA предназначен для регистрации радиоволн, возникающих при взаимодействии космических лучей с атмосферой Земли. Однако вместо ожидаемых сигналов, отраженных ото льда, прибор зафиксировал радиоимпульсы, идущие из-под горизонта под углом около 30 градусов ниже поверхности.

«По нашим расчетам, такой сигнал должен был пройти тысячи километров горных пород, что сделало бы его необнаружимым из-за поглощения. Но он дошел до нас, и это противоречит известным законам физики», — пояснила Стефани Виссел, доцент Пенсильванского университета.

Изначально ученые предполагали, что сигналы могут исходить от нейтрино — почти невесомых частиц, свободно проникающих сквозь материю. Однако анализ показал, что зафиксированные импульсы не соответствуют свойствам нейтрино.

Были проверены и другие гипотезы, включая темную материю, но данные других детекторов, таких как IceCube и обсерватория Пьера Оже, не подтвердили аналогичных аномалий. Это делает сигналы ANITA уникальными и пока необъяснимыми.

Чтобы глубже изучить феномен, команда разрабатывает новый детектор PUEO, который будет обладать большей чувствительностью.

«Если аномалии повторятся, мы сможем понять их природу. А если обнаружим настоящие нейтрино — это откроет новые горизонты в астрофизике», — отметила Виссел.

Ранее астрономы нашли в Млечном Пути загадочный космический объект.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами