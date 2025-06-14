В Антарктиде зафиксировали загадочные сигналы, бросающие вызов законам физики

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания совместно с коллегами из других стран обнаружили в Антарктиде аномальные радиосигналы, которые не поддаются объяснению в рамках современной физики. Данные получили с помощью эксперимента ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna) — детектора космических частиц, размещенного на воздушных шарах над ледяным континентом. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Letters (PRL).

ANITA предназначен для регистрации радиоволн, возникающих при взаимодействии космических лучей с атмосферой Земли. Однако вместо ожидаемых сигналов, отраженных ото льда, прибор зафиксировал радиоимпульсы, идущие из-под горизонта под углом около 30 градусов ниже поверхности.

«По нашим расчетам, такой сигнал должен был пройти тысячи километров горных пород, что сделало бы его необнаружимым из-за поглощения. Но он дошел до нас, и это противоречит известным законам физики», — пояснила Стефани Виссел, доцент Пенсильванского университета.

Изначально ученые предполагали, что сигналы могут исходить от нейтрино — почти невесомых частиц, свободно проникающих сквозь материю. Однако анализ показал, что зафиксированные импульсы не соответствуют свойствам нейтрино.

Были проверены и другие гипотезы, включая темную материю, но данные других детекторов, таких как IceCube и обсерватория Пьера Оже, не подтвердили аналогичных аномалий. Это делает сигналы ANITA уникальными и пока необъяснимыми.

Чтобы глубже изучить феномен, команда разрабатывает новый детектор PUEO, который будет обладать большей чувствительностью.

«Если аномалии повторятся, мы сможем понять их природу. А если обнаружим настоящие нейтрино — это откроет новые горизонты в астрофизике», — отметила Виссел.

Ранее астрономы нашли в Млечном Пути загадочный космический объект.