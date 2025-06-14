Назван необычный способ похудеть

Острая еда помогает похудеть за счет наличия в продуктах специальных веществ, которые провоцируют сжигание жира, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

«Все худеющие слышали о том, что острая еда стимулирует активную потерю лишних килограммов. В перце и некоторых других острых продуктах содержится вещество под названием капсаицин. Оно активно воздействует на жировые отложения, провоцируя их сжигание и, как следствие, потерю. А еще капсаицин улучшает работу пищеварительной системы, стимулируя секрецию желудочного сока и ускоряет обмен веществ, что также полезно для стройной фигуры», – рассказала врач.

Кроме того, поедание острой пищи улучшает кровообращение и иммунитет.

«Попадая в организм, острая пища согревает нас изнутри. В результате кровь движется быстрее, а стенки сосудов расширяются, нормализуя давление. Жгучая еда также провоцирует выброс адреналина, который делает нас бодрее, веселее, уравновешеннее и продуктивнее. Во всех видах острого перца содержится огромное количество витаминов и минералов, которые самым благоприятным образом влияют на здоровье человека. Помогает острая пища и стенкам сосудов: витамины А и С их укрепляют», – отметила доктор.

Однако пациентам с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), изжогой, гастритом, язвенной болезнью желудка и другими воспалительными заболеваниями кишечника, а также и тем, кто страдает псориазом, экземами, гемофилией, нужно остерегаться острой еды.

«Пациенты с гастритом и язвой желудка в стадии обострения, а также с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) не стоит употреблять острую еду. Капсаицин, основной компонент перца чили, может усугубить воспаление слизистой оболочки и увеличить уровень кислотности, что способно привести к ухудшению состояния. При колитах и болезни Крона острые продукты тоже могут усиливать воспалительные процессы и усугублять симптомы. Кроме того, употребление острого может вызвать аллергические реакции или симптомы, напоминающие их», – заключила врач.

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