Ученые выяснили, как мозг включает «альтернативную реальность» для решения сложных задач

Когда мы планируем поход за кофе или угадываем, куда катится мяч в лабиринте, наш мозг делает одно и то же: разбивает сложную задачу на простые шаги. Ученые из Массачусетского технологического института выяснили, как именно это работает — и почему мы иногда включаем «альтернативную реальность», чтобы пересмотреть свое решение. Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Исследователи предложили участникам эксперимента задание: угадать, по какому пути катится мяч, скрытый от глаз, полагаясь лишь на два звуковых сигнала на развилках. Задача с виду простая, но на деле требует слишком сложных вычислений — настолько, что ни один человек не может решить ее идеально. И вот тут мозг берет ситуацию под контроль.

Как показали результаты, люди не пытаются просчитать все варианты одновременно. Вместо этого они используют два мощных когнитивных инструмента: иерархическое мышление — когда задача разбивается на последовательные этапы и контрфактическое мышление — когда человек представляет, что было бы, если бы он выбрал другой путь.

Интересно, что выбор стратегии зависит от того, насколько человек уверен в своей памяти: если кажется, что помнишь сигналы точно — можно «отмотать» решение назад и пересмотреть его. Если память подводит — мозг предпочтет не рисковать.

Ученые даже обучили нейросеть решать ту же задачу. Пока у нее не было ограничений — она справлялась идеально. Но как только ей «урезали» память или способность к многозадачности, она стала использовать те же приемы, что и человек.

«Наш мозг действует рационально, исходя из своих ограничений», — отметил профессор Мехрдад Джазаери, соавтор исследования. — «Он не идеален, но гибок — и именно это позволяет нам справляться с сложными задачами».

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