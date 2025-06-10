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Ученые выяснили, почему мамы часто странно говорят с малышами

Psychological Bulletin: мамы «выделяют» гласные звуки в разговоре с малышами
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Leszek Glasner/Shutterstock/FOTODOM

Особый стиль речи, который взрослые используют при общении с младенцами, — так называемый «детский говор», давно привлекает внимание исследователей. Одним из спорных вопросов было: действительно ли родители «преувеличивают» произношение гласных звуков, чтобы малышам было проще их распознавать и учить слова? Команда ученых из Университета Токио, Амстердама, Парижа и Орхуса выяснила: да, такой эффект существует. Работа опубликована в журнале Psychological Bulletin.

Ранее одни исследования утверждали, что взрослые делают гласные «а», «и» и «у» более отчетливыми при разговоре с младенцами. Другие же работы подобного эффекта не обнаруживали и объясняли «детский говор» скорее улыбкой или другими проявлениями положительных эмоций.

В новом исследовании были проанализированы данные из 20 крупных научных работ с похожими методами и еще 35 с разными подходами. Ученые подтвердили, что родители действительно склонны выделять гласные звуки в речи с детьми — по крайней мере в десяти языках.

Однако авторы предупреждают: методы исследований сильно различаются, и это влияет на результаты. Также многие работы базируются на небольших выборках, из-за чего сложно делать однозначные выводы. Кроме того, используемые шкалы измерения тоже могут влиять на оценку степени «преувеличения» звуков.

«Мы призываем исследователей внимательно подходить к методике и учитывать особенности разных языков и культур. Нужно больше крупных и комплексных исследований, чтобы понять, как именно дети учатся говорить,» — отметила Ирэна Ловчевич, ведущий автор работы из Университета Токио.

Впереди у команды — изучение других важных факторов, влияющих на развитие речи у малышей. Например, сколько слов они слышат ежедневно и как взаимодействие с родителями влияет на их языковые навыки.

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