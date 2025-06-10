На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван способ гарантированно снизить риск развития деменции

JAMA Neurology: хорошее состояние кровеносных сосудов защищает от деменции
close
Depositphotos

Проблемы с сосудами могут быть причиной от 21,8% до 44% случаев деменции у людей младше 80 лет. К такому выводу пришли американские ученые по результатам масштабного исследования, опубликованного в журнале JAMA Neurology.

Цереброваскулярные заболевания — общее название для состояний, вызванных нарушением работы мелких сосудов мозга. Изменения в них, такие как сужение, утолщение стенок или закупорка, приводят к кислородному голоданию тканей и повреждению клеток мозга. При этом ранние признаки могут быть малозаметными — затуманенное сознание, забывчивость, спутанность мыслей часто воспринимаются как нормальные возрастные изменения.

Как показали данные, на начальных стадиях сосудистые нарушения часто остаются без внимания, но в дальнейшем могут вызывать резкое ухудшение когнитивных функций. Ученые задались целью выяснить, насколько сильно риск развития деменции зависит от состояния сосудов.

Для этого они провели исследование с участием 12 тысяч добровольцев в возрасте от 45 до 74 лет. За состоянием их здоровья следили с помощью клинических обследований, опросов родственников и анализа медицинских карт. Наблюдения продолжались в течение 33 лет.

Выяснилось, что влияние сосудистых факторов в структуре причин деменции возрастает с возрастом. Согласно анализу, сосудистые нарушения, выявленные в возрасте 45-54 лет, были причиной 21,8% случаев деменции к 80 годам. Развитие цереброваскулярных заболеваний в 55-64 лет объясняло 26,4% случаев деменции в том же возрасте, а в группе 65-74 летних — 44%. При этом после 80 лет вклад сосудистых факторов резко снижался — до 2-8%.

Особенно сильная зависимость наблюдалась у людей без гена APOE ε4 — известного фактора риска болезни Альцгеймера. Повышенный риск также зафиксирован у чернокожих участников (до 52,9%) и у женщин (до 51,3%).

Авторы подчеркивают, что полученные данные подтверждают высокую значимость профилактики сосудистых заболеваний с раннего возраста как меры снижения риска деменции в пожилом возрасте. Защитить сосуды помогает правильное питание, физическая активность и отказ от вредных привычек.

Ранее в кишечнике нашли вещество, защищающее от болезни Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами