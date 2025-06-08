Правильное питание оздоравливает организм даже без потери веса, выяснили ученые

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана установили, что переход на правильное питание улучшает работу метаболизма и защищает от опасного висцерального жира даже без потери веса. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

В исследовании принял участие 761 взрослый доброволец с абдоминальным ожирением. Это заболевание сопровождается отложением избыточного жира в области туловища и внутренних органов.

Висцеральный жир служит буфером для внутренних органов при возможных ударах и сотрясениях, а также помогает в поддержании их в пригодной температуре. Однако избыток такого жира может быть опасен для здоровья. Он нарушает гормональный баланс, работу внутренних органов и целых систем организма. Среди возможных последствий — сердечно-сосудистые заболевания, инсулинорезистентность и сахарный диабет второго типа.

В течение 18-24 месяцев добровольцы придерживались различных вариантов здорового питания: низкоуглеводной, низкожировой, средиземноморской и «зеленой-средиземноморской» диеты. Участников случайным образом распределяли по группам.

36% участников добились значительной потери веса (более 5% от начального), еще 36% похудели умеренно (до 5%), а 28% не снизили вес или даже прибавили. При этом снижение веса сопровождалось улучшением ключевых показателей здоровья: каждый сброшенный килограмм был связан с ростом уровня «хорошего» холестерина (ЛПВП) на 1,44%, снижением триглицеридов на 1,37%, инсулина — на 2,46%, лептина — на 2,79% и уменьшением количества жира в печени.

Однако наибольшее внимание исследователей привлекли участники, которые не худели, но все же демонстрировали положительные изменения в состоянии здоровья. Такие эффекты чаще наблюдались у женщин и людей пожилого возраста, что, по мнению авторов, подтверждает важность самой диеты, а не только снижения веса.

Кроме того, с помощью передовых методов анализа ДНК ученые обнаружили 12 участков метилирования (изменения молекул ДНК), которые влияют на способность организма терять вес. Это открытие указывает на то, что реакция на одну и ту же диету может сильно различаться у разных людей на молекулярном уровне.

Ранее была названа диета, защищающая от рака поджелудочной.