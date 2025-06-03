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Назван компонент пищи, выводящий из организма «вечные химикаты»

ЕН: клетчатка может выводить из организма вечные химикаты
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Freepik.com

Ученые из Бостонского университета обнаружили, что пищевая клетчатка способна снижать уровень так называемых «вечных химикатов» (PFAS) в организме. Эти стойкие токсичные соединения могут накапливаться в тканях, нарушая гормональный фон и повышая риск развития рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Health (ЕН).

В исследовании приняли участие 72 мужчины, у которых в начале эксперимента измерили уровень PFAS в крови. Участников разделили на две группы. Первая в течение четырех недель принимала по капсуле бета-глюкана — разновидности клетчатки, содержащейся в овсе, грибах и семенах — трижды в день перед едой. Другая группа получала плацебо на основе риса. В результате у первой группы уровень двух наиболее опасных PFAS — PFOA и PFOS — снизился в среднем на 8%.

Оказалось, что клетчатка может препятствовать всасыванию этих соединений: она образует в кишечнике гелеобразную массу, которая связывает желчные кислоты — основной путь попадания PFAS в кровь. В итоге токсины выводятся из организма с отходами, не успевая нанести значительный вред.

По словам ученых, PFAS проникают в организм через загрязненную воду, а также потребление пищи из пластиковой упаковки. Также источником «вечных химикатов» может быть антипригарное покрытие кухонных принадлежностей.

Авторы исследования подчеркивают, что не вся клетчатка обладает подобным свойством — для определения самых эффективных видов необходимы дополнительные исследования. Однако, ученые отметили, что в их работе впервые выявлено свидетельство того, что изменить уровень PFAS в организме возможно с помощью диеты.

Ранее ученые выяснили, что микропластик проникает в воду даже через очистные сооружения.

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