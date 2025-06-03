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Назван нелекарственный метод борьбы с болью после пулевых ранений

Академик Чучалин: медицинские газы помогают снимать боль при пулевых ранениях

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Илья Питалев/РИА Новости

Медицинские газы не являются анальгетиками, но с их помощью можно повлиять на микроциркуляцию крови, тем самым сняв болевые ощущения после полученных ранений от снарядов, пуль и взрывных устройств, рассказал «Газете.Ru» председатель правления Российского респираторного общества, врач-пульмонолог, академик РАН Александр Чучалин.

«Когда мы испытываем боль, в организме нарушается обмен водорода и оксида азота. Боль всегда сопровождается ишемией, то есть недостаточным обеспечением кислородом поврежденной ткани. В ответ на ишемию возникает воспаление и отек. Чтобы их снять, на эту область можно воздействовать медицинскими газами. Наш опыт применения медицинских газов идет из области военно-полевой терапии. Раны, полученные от снарядов, пуль и взрывных устройств, вызывают грубое повреждение тканей. Эти травмы приводят к изменениям в молекулярной структуре тканей, что способствует быстрому присоединению инфекции», — рассказал доктор.

По его словам, применение медицинских газов существенно повлияло на процессы регенерации, что позволило сократить число реампутаций, раневой инфекции и сепсиса. Благодаря улучшению микроциркуляции раны заживают быстрее, не образуя келоидных рубцов и неврином — утолщений поврежденных нервов.

«Кроме того, водородные процедуры ускоряют регенерацию кожи, мышц, связок, сухожилий и костной ткани. Это особенно важно для пациентов с серьезными травмами и хроническими заболеваниями. Мы также изучаем микробиологический состав ран и видим, как исчезают опасные возбудители, такие как клебсиелла и пневмококк. Для успешного протезирования важно, чтобы рана была не инфицирована, а рубец был мягким и без осложнений. Наши методы помогают достичь этих целей, обеспечивая быстрое и эффективное восстановление раненых. Они очень эффективны и помогают избавиться от боли, в том числе фантомной. У нас уже есть случаи, когда после пары процедур пациенты отмечали исчезновение таких болей», — заключил врач.

О потенциале применения медицинских газов в клинической практике читайте в интервью Чучалина «Газете.Ru».

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