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Наука
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Ученые пересмотрели судьбу Млечного Пути

Nature Astronomy: Млечный Путь и Андромеда не столкнутся
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NASA, ESA, Imad Pasha/Yale, Pieter van Dokkum/Yale

Астрономы из университетов Хельсинки, Дарема и Тулузы пересмотрели представление о будущем Млечного Пути.Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Ранее считалось, что наша галактика с неизбежностью столкнется с Андромедой через примерно пять миллиардов лет. Однако благодаря новым данным космических телескопов Hubble и Gaia исследователям удалось провести более точное моделирование.

В 100 тысячах симуляций, учитывающих массу Большого Магелланова Облака и неопределенности наблюдаемых параметров, оказалось, что вероятность столкновения в обозримом будущем составляет лишь два процента.

В большинстве случаев галактики сближаются, но сталкиваются лишь через восемь-десять миллиардов лет — уже после того, как Солнце исчерпает свои ресурсы. А в ряде сценариев они вообще избегают слияния, продолжая сосуществовать независимо друг от друга.

Ученые подчеркивают, что это не опровержение прежних расчетов, а результат более полного анализа благодаря новым данным. Особенно важным оказалось влияние Большого Магелланова Облака, которое отклоняет траекторию Млечного Пути и уменьшает вероятность его столкновения с Андромедой.

Ранее ученые раскрыли тайну происхождения загадочной сверхгорячей экзопланеты.

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