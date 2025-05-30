Ученые создали «светящийся» тест для быстрой и точной диагностики вирусов

Исследователи из системы здравоохранения Mass General Brigham представили новый портативный диагностический инструмент LUCAS (Luminescence CAscade-based Sensor), способный с высокой точностью обнаруживать вирусы в биологических жидкостях. Новая технология показывает результат всего за 23 минуты и с точностью более 94%. Работа опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering (NBE).

Главная особенность системы — использование биолюминесценции, то есть света, который вырабатывают живые организмы, например светлячки. В приборе LUCAS свет используется как индикатор: если в образце есть вирус, он «засвечивается» благодаря специальной химической реакции. Ученые усовершенствовали этот процесс, сделав его в 500 раз ярче и в 8 раз дольше по времени, чем у предыдущих аналогов.

С помощью LUCAS удалось выявить такие опасные вирусы, как коронавирус (SARS-CoV-2), ВИЧ, гепатит B и C. Всего протестировали более 300 образцов крови и мазков от пациентов, и система справилась с задачей быстро и точно.

По словам авторов, в будущем прибор может использоваться не только в больницах, но и в полевых условиях, а также для ранней диагностики других заболеваний, включая нейродегенеративные, такие как болезнь Альцгеймера.

«Чем раньше мы узнаем о болезни, тем выше шанс на успешное лечение. Мы хотим, чтобы такие технологии были доступны каждому — быстро, точно и удобно», — рассказал один из разработчиков, доктор Сонгван Ким.

Ранее ученые выяснили, как чума адаптировалась к выживанию.