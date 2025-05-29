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Наука
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Кишечные бактерии могут играть роль маркеров рака, выяснили ученые

JТМ: при раке кишечника повышается активность трех групп бактерий
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Tomeu Viver

Ученые из Бирмингемского университета установили, что анализ бактериального состава кишечника может упростить и ускорить диагностику рака желудка, колоректального рака и воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Результаты исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine (JТМ).

Современные методы диагностики рака, такие как эндоскопия и биопсия, хотя и эффективны, не всегда позволяют выявить заболевание на ранней стадии. Также они остаются инвазивными и часто дорогостоящими. Ученые задались целью упростить обнаружение патологий.

Для этого они провели исследование с участием здоровых людей и добровольцев с заболеваниями ЖКТ. Микробиомы кишечников испытуемых проанализировали с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения.

Ученые обнаружили, что при колоректальном раке часто повышается активность бактерий групп Firmicutes, Bacteroidetes и Actinobacteria. Одновременно в организме повышается уровень специфических метаболитов, включая дигидроурацил и таурин. Некоторые из них также связаны с ВЗК, что указывает на сходные биологические процессы, лежащих в основе развития двух заболеваний.

В случае ВЗК особую роль играют бактерии семейства Lachnospiraceae, а также метаболиты уробилин и глицерат — ряд из них также участвует в развитии онкологических процессов. Для колоректального рака и рака желудка ключевыми маркерами оказались Fusobacterium, Enterococcus, изолейцин и никотинамид, что также может указывать на пересекающиеся пути формирования заболеваний.

Исследователи также провели моделирование роста микроорганизмов и движения метаболитов в кишечнике, выявив существенные отличия между здоровыми и патологическими состояниями.

«Мы увидели, что одни и те же микробные и метаболические маркеры можно использовать для прогнозирования сразу нескольких заболеваний ЖКТ», — отметил ведущий автор исследования, доктор Анимеш Ачарджи. — «Это открывает путь к созданию универсальных неинвазивных диагностических систем, способных коренным образом изменить подход к выявлению и лечению болезней пищеварительной системы».

Ранее ученые выяснили, что кишечные бактерии влияют на здоровье костей.

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