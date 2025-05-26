Врач рассказал, может ли витамин D защитить от рака кишечника

Поддержание нормального уровня витамина D в организме потенциально снижает риск развития рака кишечника. Об этом изданию The Conversation рассказал профессор Джастин Стеббинг, эксперт в области биомедицинских наук из Университета Англии Раскина.

Ученый объяснил, что витамин D известен как «витамин солнечного света». Однако получать это вещество также можно из пищевых добавок и таких продуктов, как жирная рыба, красное мясо и яичные желтки. Научно доказано, что витамин D необходим для поддержания здоровья костей, зубов, нервов, мышц и иммунной системы.

По словам эксперта, лабораторные исследования также показали, что это питательное вещество играет важную роль в борьбе с воспалением тканей и регулирует рост клеток. Ранее ученые также выяснили, что у людей с нормальным уровнем витамина D вероятность развития рака кишечника значительно ниже.

Тем не менее, доктор Стеббинг уточнил, что о способности витамина D бороться с раком напрямую говорить пока рано — исследования не подтвердили этот факт. Кроме того, для профилактики онкологических заболеваний большее значение имеет здоровый образ жизни — физические упражнения, грамотная диета и отсутствие вредных привычек.

Ранее ученые узнали, чем грозит дефицит витамина В12 во время беременности.