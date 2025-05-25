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Ученые раскрыли древний генетический механизм развития растений

NewPhyt: отвечающий за корни ген растений возник задолго до появления корней
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Stu Crawford/Wikimedia Commons

Японские ученые из Университета Кобе сделали неожиданное открытие: ген RLF, отвечающий за формирование корней у современных растений, выполнял аналогичную функцию у древних печеночников — примитивных растений, не имеющих настоящих корней. Исследование опубликовано в научном журнале New Phytologist (NewPhyt).

Печеночники — одни из первых наземных растений, появившиеся задолго до формирования современных корневых систем. Удивительно, но у них уже присутствовал ген RLF, который кодировал так называемый гем-связывающий белок, участвующий в переносе энергии внутри клетки.

Команда обратилась к простейшей модели современного наземного растения — зонтичному печеночнику Marchantia polymorpha. У этого организма нет корней, которые могли бы извлекать воду или питательные вещества из почвы, но имелась своя версия гена RLF.

«Это яркий пример эволюционной кооптации — когда существующий механизм адаптируется для новых функций», — пояснил профессор Фукаки Хидехиро, руководивший исследованием.

Исследователи планируют изучить взаимодействие белка RLF с другими молекулами, что может привести к новым открытиям в области биологии развития растений.

Ранее физики раскрыли секрет полета опавших листьев.

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