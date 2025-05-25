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Ученые совершили прорыв в производстве сверхпрочного каучука

NatSustain: найден способ продления срока службы шин и медицинских перчаток
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Гарвардской школы инженерии разработали революционный метод производства натурального каучука, который в 10 раз превосходит традиционные аналоги по устойчивости к растрескиванию. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Sustainability (NatSustain).

Ключевое отличие метода гарвардских специалистов — сохранение естественной длины полимерных цепей. В отличие от традиционной вулканизации, которая разрушает длинные молекулы, новый подход использует щадящую обработку латекса.

Полученный материал исследователи сравнивают с «запутанными спагетти» — длинные полимерные нити скользят относительно друг друга при растяжении, равномерно распределяя нагрузку и кристаллизуясь в местах напряжения.

«Мы ожидали улучшения свойств в 2-3 раза, но результат превзошел все ожидания», — признался соавтор исследования Чжэци Чэнь.

Пока технология лучше подходит для тонких изделий, включая медицинские перчатки, гибкая электроника и презервативы.

Ученые отметили, что для массового производства шин потребуется решить проблему большого расхода воды при испарении.

Ранее исследователи создали материал, сочетающий прочность и гибкость.

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