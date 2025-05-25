В России создали наночастицы для борьбы с раковыми опухолями, устойчивыми к химиотерапии

Ученые из Уральского федерального университета (УрФУ) в составе научного коллектива создали магнитные наночастицы из оксида железа, которые можно подсаживать в клетки иммунной системы для адресной доставки и уничтожения раковых опухолей, не поддающихся химиотерапии. Об этом «Газете.Ru» рассказали в УрФУ.

Наночастицы предназначены для введения в дендритные клетки пациента, запускающие иммунный ответ за счет представления опухолевых антигенов Т-лимфоцитам. В терапии дендритными клетками лимфоузлы выступают ключевой точкой — именно там происходит активация иммунитета. Однако в обычных условиях менее 5% модифицированных клеток добираются до этих узлов. Новый подход позволяет устранить этот барьер.

Частицы диаметром около 14 нанометров были получены методом лазерного испарения металлической мишени. Такой размер обеспечивает оптимальный баланс между магнитными характеристиками и биосовместимостью.

«Для адресной доставки дендритных клеток к лимфоузлам можно применять внешнее магнитное поле. В процессе подготовки клеток для вакцины их можно наполнять магнитными наночастицами, которые будут способствовать более быстрому перемещению дендритных клеток в зону терапии. Точнее — трехмерной конструкции из клеток», — пояснил профессор Уральского государственного медицинского и Уральского федерального университетов Феликс Бляхман.

Без внешнего воздействия дендритные клетки «теряются» по пути, и эффективность терапии падает. Магнитные частицы позволяют «подтягивать» клетки в лимфоузлы — иммунологические центры, где начинается борьба организма с опухолью.

Следующий этап — оценка управляемости клеток в магнитном поле и создание объемных конструкций в форме микросфер, способных направленно мигрировать в ткани. По мнению ученых, в будущем такая система может лечь в основу новой формы адресной иммунотерапии при опухолях, устойчивых к химиотерапии, например, меланоме или раке прямой кишки.

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