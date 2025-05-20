На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Марсоход Perseverance приступил к изучению марсианского Крокодиллена

NASA: начался анализ пород древнейшей геологической зоны Марса
close
NASA/JPL-Caltech

Марсоход NASA Perseverance начал исследование геологической зоны Крокодиллен — одного из самых перспективных регионов для поиска следов древней марсианской жизни. Об этом сообщается на официальном сайте американского космического агентства.

Крокодиллен, названный в честь норвежского горного хребта (в переводе — «крокодил»), представляет собой плато площадью 30 гектаров с выходом древнейших пород, сформированных в Нойский период — самую раннюю геологическую эпоху Марса.

Первые данные показали наличие глинистых минералов, образование которых требует жидкой воды. Это подтверждает гипотезу, что до образования кратера Джезеро (где сейчас работает ровер) здесь мог существовать водоем.

Особый интерес ученых вызывает скальный выступ «Медная бухта», где могут сохраниться породы возрастом свыше 3.5 млрд лет. Орбитальные данные также указывают на присутствие оливина и карбонатов — минералов, способных сохранять следы древней жизни.

«Породы Крокодиллена старше всего, что мы ранее изучали в кратере Джезеро. Если здесь есть биосигнатуры, они могут относиться к совершенно иной, более древней эпохе», — пояснил геолог Кен Фарли.

Миссия продолжает работу в рамках программы по доставке марсианских пород на Землю, запланированной на 2030-е годы.

Ранее ученые раскрыли ключевую загадку марсианского водного цикла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами