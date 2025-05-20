Марсоход Perseverance приступил к изучению марсианского Крокодиллена

Марсоход NASA Perseverance начал исследование геологической зоны Крокодиллен — одного из самых перспективных регионов для поиска следов древней марсианской жизни. Об этом сообщается на официальном сайте американского космического агентства.

Крокодиллен, названный в честь норвежского горного хребта (в переводе — «крокодил»), представляет собой плато площадью 30 гектаров с выходом древнейших пород, сформированных в Нойский период — самую раннюю геологическую эпоху Марса.

Первые данные показали наличие глинистых минералов, образование которых требует жидкой воды. Это подтверждает гипотезу, что до образования кратера Джезеро (где сейчас работает ровер) здесь мог существовать водоем.

Особый интерес ученых вызывает скальный выступ «Медная бухта», где могут сохраниться породы возрастом свыше 3.5 млрд лет. Орбитальные данные также указывают на присутствие оливина и карбонатов — минералов, способных сохранять следы древней жизни.

«Породы Крокодиллена старше всего, что мы ранее изучали в кратере Джезеро. Если здесь есть биосигнатуры, они могут относиться к совершенно иной, более древней эпохе», — пояснил геолог Кен Фарли.

Миссия продолжает работу в рамках программы по доставке марсианских пород на Землю, запланированной на 2030-е годы.

Ранее ученые раскрыли ключевую загадку марсианского водного цикла.