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Ученые раскрыли, как резать лук без слез

arXiv: медленная шинковка лука острым ножом снижает выбросы едкого сока
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Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Корнеллского университета раскрыли секрет, который поможет нарезать лук без раздражения глаз. Оказалось, все дело в остроте ножа и скорости резки. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

При нарезке лука выделяется вещество син-пропантиаль-S-оксид — именно оно раздражает слизистую глаз. Однако, как выяснили ученые, интенсивность «атаки» на органы зрения зависит не только от химии, но и от механики процесса.

Чтобы детально изучить процесс, специалисты создали специальную установку — гильотину с разными ножами. Лук покрывали краской, чтобы лучше видеть разбрызгивание сока. Видеосъемка и электронная микроскопия позволили зафиксировать, как лезвие взаимодействует с луком при разных условиях.

Как показал анализ, использование тупого ножа не разрезает, а давит лук, из-за чего слои деформируются и «выстреливают» соком в воздух.

Высокая скорость резки увеличивает количество брызг, которые, к тому же, дробятся на мелкие капли и дольше остаются в воздухе.

По словам ученых, для резки лука без слез нужно выбирать максимально острое лезвие и действовать без спешки. Это значительно снизит количество летучих раздражителей.

Ранее исследователи назвали овощи, выделяющие вредные трансжиры при жарке.

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