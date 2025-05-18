Ученые совершили прорыв в производстве клеток крови

Испанские ученые из Института изучения лейкемии имени Хосепа Каррераса и других научных центров определили семь ключевых генов, способных превращать стволовые клетки в предшественники крови. Открытие может революционизировать лечение лейкемии и других заболеваний крови. Исследование опубликовано в научном журнале Blood.

Команда провела масштабный скрининг генов мышей и обнаружила, что активация семи специфических генов преобразует эмбриональные стволовые клетки в гемопоэтические стволовые клетки (ГСК), или гемоцитобласты – «фабрики» крови.

Эти искусственно созданные клетки успешно прижились у подопытных мышей, начав производить все типы клеток крови, включая иммунные.

Хотя эксперименты пока проводились только на грызунах, ученые уверены, что у человека механизм будет работать аналогично.

Следующий шаг – адаптация технологии для человека в рамках проекта Making Blood. Если испытания пройдут успешно, через несколько лет медики смогут выращивать персонализированные клетки крови для пациентов с лейкемией, анемией и другими тяжелыми заболеваниями с низким риском отторжения и без необходимости искать доноров костного мозга.

Ранее ученые выяснили, что донорство крови защищает от лейкемии.