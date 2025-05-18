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Найден способ выявить лобно-височную деменцию до появления симптомов

Nature: белки спинномозговой жидкости помогут отследить развитие ранней деменции
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Depositphotos

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что изменения в белках спинномозговой жидкости могут служить ранними предикторами лобно-височной деменции (ЛВД). Результаты опубликованы в журнале Nature Aging.

Лобно-височная деменция — одна из наиболее распространенных форм деменции, проявляющаяся в среднем возрасте. Часто ее симптомы напоминают признаки депрессии, шизофрении или болезни Паркинсона, что осложняет постановку правильного диагноза. Заболевание в основном связано с генетическими мутациями — как наследственными, так и случайными.

В рамках исследования ученые проанализировали спинномозговую жидкость 116 человек с подтвержденной наследственной формой ЛВД и сравнили ее с образцами 39 их здоровых родственников. Это дало возможность изучить болезнь еще до появления выраженных симптомов, которые обычно проявляются уже на поздних стадиях.

Анализ показал изменения в более чем четырех тысячах белков. Некоторые из них были связаны с нарушениями регуляции РНК — ключевого процесса, отвечающего за работу генов в мозге. Другие изменения касались связей и взаимодействий между нервными клетками.

Ученые предполагают, что эти биомаркеры могут стать основой для более ранней диагностики не только ЛВД, но и других нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Однако для создания более точных инструментов распознавания патологических изменений необходимы дальнейшие исследования.

Ранее был найден ген, защищающий от наследственной формы деменции.

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