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Назван средний возраст смерти у зараженных ВИЧ в России

Академик Покровский: средний возраст смерти у зараженных ВИЧ в России — 42 года

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Сегодня в России порядка 1,2 млн россиян, живущих с ВИЧ. Средний возраст смерти у таких пациентов в России — 42 года, рассказал «Газете.Ru» академик РАН, глава отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Средний возраст смерти у зараженных ВИЧ сейчас 42 года — это на 30 лет меньше, чем средний возраст смерти в России. Получается, что ВИЧ значительно сокращает продолжительность жизни. И меня лично очень волнует то, что многие умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, которые мало кто связывает с ВИЧ. Считается, что даже на антиретровирусной терапии люди, живущие с ВИЧ, стареют раньше. Это, конечно, не совсем старение — просто из-за нарушений иммунитета, вызванных ВИЧ, раньше проявляются все возрастные хронические заболевания», – объяснил академик.

По его словам, так происходит потому, что антиретровирусная терапия не добивает вирус. Он исчезает из крови, но сохраняется в ДНК клеток и время от времени вылезает в кровь, вызывая воспалительную реакцию организма.

«Поэтому постоянные воспалительные процессы, которые в том числе ведут к старению, наблюдаются и у людей, получающих антиретровирусную терапию. То есть нельзя говорить о том, что они излечились и полностью здоровы. Нужны отдельные меры по ранней диагностике, предупреждению у них сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени и лечению опухолей», – заключил Покровский.

Подробнее о том, почему в России врачи отказываются от диагноза СПИД, сколько стадий включает эта болезнь, каков портрет россиянина, который рискует заразиться ВИЧ в современной России, и действительно ли появились прорывные препараты от этой болезни, — в интервью Покровского «Газете.Ru».

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