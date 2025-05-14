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Астрономы открыли пять новорожденных планет в процессе формирования

AJL: создан способ поиска планет в тысячу раз моложе Земли
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ESA/Gaia/DPAC/M. Marcussen

Австралийские ученые из Университета Монаша совершили прорывное открытие, открыв пять экстремально молодых планет, находящихся в процессе роста. Исследование опубликовано в научном издании Astrophysical Journal Letters (AJL).

Особенность открытия заключается в применении новой технологии, разработанной за семь лет доцентом Кристофом Пинте. Вместо традиционного поиска прямого света от планет, метод exoALMA анализирует влияние формирующихся миров на окружающие их газопылевые диски.

«Это похоже на обнаружение рыбы по колебаниям воды, а не на попытку разглядеть её саму», — пояснил Пинте.

Проект, использующий мощности телескопа ALMA в Чили, показал, что планеты формируются чрезвычайно быстро — менее чем за несколько миллионов лет — в условиях высокой динамики с участием множества физических процессов.

Разработанная технология открывает новые горизонты для астрономии, позволяя исследовать ранние стадии формирования планетных систем, обнаруживать ранее недоступные для наблюдения молодые миры и лучше понять процессы, сформировавшие нашу Солнечную систему.

Ранее ученые нашли две экзопланеты у солнцеподобной звезды.

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