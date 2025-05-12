Ученые раскрыли секреты ковки мечей африканских воительниц XIX века

Группа ученых из Австралийского центра нейтронного рассеяния (ANSTO) и Сиднейского университета провела уникальное исследование шести западноафриканских мечей XIX века из королевства Дагомея (современный Бенин). Результаты опровергли прежние предположения о европейском происхождении этих артефактов. Исследование опубликовано в научном журнале Heritage.

С помощью передовых методов нейтронного анализа специалисты установили, что все мечи были выкованы местными мастерами из железа, вероятно, добытого в регионе.

Исследование включало три метода: нейтронную томографию (выявившую различия в структуре металла), порошковую дифракцию (определившую состав сплавов) и анализ остаточных напряжений (показавший разные техники ковки).

Мечи принадлежали легендарному женскому воинскому подразделению Дагомеи и, вероятно, использовались в ритуальных целях. Анализ выявил, что клинки были выполнены в трех различных техниках изготовления из металла, добытого в разных местах: от Западной Африки до Бразилии.

Исследование пролило свет на африканские металлургические традиции, но и продемонстрировало возможности современных методов изучения культурного наследия без повреждения артефактов.

Ранее во Франции нашли древний кельтский меч со свастичными орнаментами.