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Ученые нашли ключ к разгадке тайн лунной мантии в крошечных стеклянных бусинах

SciAdv: найденные на Луне сферы из стекла могли возникнуть в мантии спутника
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NASA

Международная группа ученых из Австралии и КНР сделала неожиданное открытие, изучая образцы лунного грунта, доставленные китайской миссией «Чанъэ-5». Анализ микроскопических зеленых стеклянных бусин может пролить свет на то, что скрывается под поверхностью Луны. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Обычно такие стеклянные образования возникают при ударах метеоритов о лунную поверхность. Однако обнаруженные бусины отличаются необычно высоким содержанием магния, что указывает на их возможное происхождение из глубинных слоев лунной мантии.

«Эти образцы могли сформироваться, когда астероид пробил поверхность и выбросил материал из недр Луны», — пояснил профессор Александр Немчин из Университета Кертина в Австралии.

Химический состав бусин существенно отличается от известных лунных пород. Ученые предполагают, что материал мог быть выброшен при формировании бассейна Дождей — гигантского ударного кратера возрастом более 3 млрд лет.

Открытие имеет важное значение для планирования будущих лунных экспедиций. Понимание внутреннего строения спутника поможет сравнить его эволюцию с Землей и другими планетами.

Ранее ученые раскрыли тайны происхождения Луны.

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