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Женское бесплодие повышает риск инсульта, выяснили ученые

ЕSЕ: у женщин с бесплодием риск инсульта повышен на 16%
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Shutterstock

Женщины, столкнувшиеся с бесплодием в юности, чаще подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям в более зрелом возрасте. Причем самый высокий риск фиксируется среди женщин младше 40 лет. К такому выводу пришли ученые Афинского национального университета. Результаты исследования опубликованы на портале European Society of Endocrinology (ЕSЕ).

Ученые проанализировали данные 21 ранее опубликованного исследования, которые охватили в общей сложности более 3,5 миллиона женщин. Среди всех участниц у 178 828 было диагностировано бесплодие. У таких женщин общий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний оказался выше на 17%, а инсульта — на 16% по сравнению с испытуемыми без проблем с фертильностью.

Особенно уязвимыми оказались женщины моложе 40 лет: в этой группе вероятность болезней сердца и сосудов повышалась на 20%. Кроме того, у женщин, прошедших лечение с применением вспомогательных репродуктивных технологий, риск аналогичных патологий увеличивался на 4%. Исследователи предполагают, что это может быть связано с влиянием медикаментов, применяемых для стимуляции овуляции.

В дальнейшем ученые планируют выяснить биологические причины этой связи и определить, какие подгруппы женщин находятся в наибольшей зоне риска, чтобы сформировать рекомендации по профилактике на ранних этапах.

Ранее в овощах и фруктах нашли вещество, сохраняющее эластичность сосудов.

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