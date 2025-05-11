Сердечный ритм может «рассказать» о здоровье мозга, выяснили ученые

Ученые из медицинского центра Mass General Brigham обнаружили, что высокая сложность сердечного ритма связана с более медленным ухудшением когнитивных функций у пожилых людей. Результаты научной работы опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Ученые проанализировали данные 503 участников проекта Rush Memory and Aging Project. Средний возраст участников составил 82 года — большинство из них составляли женщины. Во время сна им измеряли пульс с помощью прибора Itamar WatchPAT 300, надеваемого на палец. Затем испытуемые прошли ряд тестов на оценку памяти и мышления — сразу после измерения и еще несколько раз в течение следующих 4,5 года.

Результаты показали, что у людей с более «сложным» сердечным ритмом когнитивные функции со временем ухудшались медленнее. При этом традиционные показатели, такие как вариативность сердечного ритма, не демонстрировали такой связи, что делает новый подход более точным инструментом для раннего прогнозирования старения мозга.

«Связь между сердцем и мозгом глубже, чем мы привыкли думать», — отметил ведущий автор исследования Чэньлу Гао. По его словам, способность сердца гибко реагировать на сигналы нервной системы — важный признак здоровья.

Главный исследователь Пэн Ли добавил, что сердце — не просто орган с насосной функцией, а сложный механизм, который «импровизирует» в зависимости от ситуации: сна, физической нагрузки или даже эмоционального напряжения.

Ученые надеются, что новый метод отслеживания пульса поможет раньше выявлять признаки снижения когнитивных функций и позволить людям вовремя восстанавливать здоровье мозга с помощью терапии или изменения образа жизни.

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