Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сердечный ритм может «рассказать» о здоровье мозга, выяснили ученые

JAHA: способность сердца усложнять ритм защищает здоровье мозга
close
Shutterstock

Ученые из медицинского центра Mass General Brigham обнаружили, что высокая сложность сердечного ритма связана с более медленным ухудшением когнитивных функций у пожилых людей. Результаты научной работы опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Ученые проанализировали данные 503 участников проекта Rush Memory and Aging Project. Средний возраст участников составил 82 года — большинство из них составляли женщины. Во время сна им измеряли пульс с помощью прибора Itamar WatchPAT 300, надеваемого на палец. Затем испытуемые прошли ряд тестов на оценку памяти и мышления — сразу после измерения и еще несколько раз в течение следующих 4,5 года.

Результаты показали, что у людей с более «сложным» сердечным ритмом когнитивные функции со временем ухудшались медленнее. При этом традиционные показатели, такие как вариативность сердечного ритма, не демонстрировали такой связи, что делает новый подход более точным инструментом для раннего прогнозирования старения мозга.

«Связь между сердцем и мозгом глубже, чем мы привыкли думать», — отметил ведущий автор исследования Чэньлу Гао. По его словам, способность сердца гибко реагировать на сигналы нервной системы — важный признак здоровья.

Главный исследователь Пэн Ли добавил, что сердце — не просто орган с насосной функцией, а сложный механизм, который «импровизирует» в зависимости от ситуации: сна, физической нагрузки или даже эмоционального напряжения.

Ученые надеются, что новый метод отслеживания пульса поможет раньше выявлять признаки снижения когнитивных функций и позволить людям вовремя восстанавливать здоровье мозга с помощью терапии или изменения образа жизни.

Ранее ученые рассказали, как замедлить старение мозга и сердца одновременно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами