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«Лодыри и бездари»: раскрыто, как в компаниях оценивают использующих ИИ работников

PNAS: пользователей ИИ на работе склонны считать ленивыми и некомпетентными
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lilik ferri yanto/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета Дьюка выяснили, что сотрудники, использующие ИИ-инструменты, часто воспринимаются коллегами как менее компетентные и мотивированные. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В серии экспериментов с 4400 участниками те, кто применял ИИ, оценивались как на 18-25% менее усердные, на 15% менее компетентные. Кроме того, респонденты полагали, что пользователям нейросетей будет проще найти замену по сравнению с теми, кто полагается на свои знания и навыки.

Использование ИИ вызывает больше подозрений в лени, чем даже получение помощи от коллег-людей.

Даже в сценариях, где ИИ доказано улучшал результаты, 67% менеджеров избегали нанимать кандидатов, упоминавших ИИ в работе.

Исследовательская группа отметила, что во всех их экспериментах имел значение один фактор: если участники действительно использовали ИИ на работе, они воспринимали его использование ими самими или другими в гораздо более позитивном свете.

Ранее ученые выяснили, что даже самые продвинутые ИИ пока не могут заменить человека.

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