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Найден способ уменьшить побочные эффекты химиотерапии

ACIE: созданы белковые «контейнеры» для точечной доставки химиотерапии
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Tomeu Viver

Исследователи Сиднейского университета разработали уникальные белковые капсулы, способные точно доставлять лекарства — включая токсичные препараты, применяемые при химиотерапии — непосредственно к пораженным клеткам, избегая вреда здоровым тканям. Работа опубликована в журнале Angewandte Chemie International Edition (ACIE).

Команда под руководством доктора Тейлор Шишка и доцента Ю Хен Лау впервые смогла эффективно загрузить белковую капсулу — так называемую энкапсулин — препаратом доксорубицином, широко используемым в лечении онкологических заболеваний. Получившаяся структура собрана из идентичных белков и формирует стабильную сферическую оболочку, защищающую лекарство от разрушения и утечки.

Ранее энкапсулины могли быть использованы для доставки молекул только через сложную процедуру разборки и повторной сборки, что нарушало их устойчивость. Новый подход позволил инициировать сборку капсулы после загрузки, избежав этих проблем.

«Это первый случай, когда удалось загрузить лекарство в энкапсулин во время его сборки, а не до или после», — объяснил доктор Шишка. — «Мы по сути собрали капсулу с «грузом» внутри и доказали это с помощью флуоресцентного сигнала доксорубицина».

Авторы подчеркивают, что это лишь первый шаг. Следующий этап — научиться направлять белковые капсулы точно к нужным клеткам, например, клеткам печени, если необходимо лечить печень.

«Мы собрали машину, теперь нужно научиться ею управлять», — добавил Шишка.

Ранее ученые нашли молекулу, способную избирательно уничтожать опасные бактерии, не затрагивая полезные.

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