Ученые выяснили, почему кошки живут дольше собак

Млекопитающие с более устойчивым иммунитетом живут дольше своих сородичей — к такому выводу пришли ученые из Университета Бата. Работа опубликована в журнале Scientific Reports (SR).

Исследователи проанализировали геномы 46 видов млекопитающих и выяснили: максимальная потенциальная продолжительность жизни (то есть максимальный зарегистрированный возраст особи) тесно связана с числом генов, отвечающих за иммунную защиту. Такие гены помогают организму справляться с инфекциями, удалять поврежденные клетки и предотвращать развитие опухолей.

Авторы отмечают, что долгоживущие животные — например, киты и дельфины — обладают не только большим мозгом, но и расширенными семействами иммунных генов. Впрочем, даже виды с небольшим мозгом, как, например, голые землекопы или летучие мыши, тоже живут долго, если у них усилен иммунитет.

Таким образом, не только отдельные мутации, но и масштабные изменения в геноме — такие как дублирование целых семейств генов — играют ключевую роль в эволюции долголетия.

«Ранее уже было известно, что размер мозга связан с продолжительностью жизни. Мы же показали, что иммунная система — не менее важный фактор», — отметил автор работы доктор Бенджамин Падилья-Моралес. — «Эти два механизма эволюционировали вместе, обеспечивая выживание и долголетие».

Теперь исследователи планируют изучить гены, связанные с онкологическими заболеваниями, чтобы понять, как именно они влияют на продолжительность жизни у разных видов.

Ранее ученые обнаружили у томатов механизм «омоложения», схожий с человеческим.