В России создали специальный прибор для точного определения личности солдат, погибших в годы ВОВ

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали гиперспектральный комплекс восстановления и анализа бланков с персональными данными солдат, погибших во время ВОВ. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

«Мы смогли восстановить более 50% переданных нам солдатских медальонов. В случае интереса со стороны наших партнеров, в дальнейшем мы можем разработать специальное мобильное устройство, с помощью которого каждый член поискового отряда будет самостоятельно проводить восстановление информации в медальонах солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны», — рассказала завкафедрой телевидения и видеотехники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Наталия Обухова

Каждый военнослужащий Красной армии имел бланк с персональными данными, который при необходимости позволял установить его личность. Такие бумажные вкладыши солдаты хранили при себе либо в специальном эбонитовом медальоне-капсуле, либо в гильзе от патронов. Однако информация на бланки вносилась простым карандашом. Поэтому в наши дни при нахождении в местах сражений тел бойцов личные данные часто оказывались утрачены из-за неблагоприятных условий для сохранности армейских медальонов. При этом, существующие на сегодня методы восстановления утраченных записей в таких вкладышах являются недостаточно эффективными.

Предложенные исследователями ЛЭТИ для изучения вкладышей армейских медальонов гиперспектральные технологии позволяют получать изображения любого объекта в 224 каналах видимого и ультрафиолетового диапазона (для сравнения человеческий глаз видит только в трех – красном, зеленом и синем). Полученная картинка несет в десятки раз больше информации. Поэтому гиперспектральные системы сегодня активно используются, например, для высокоточного зондирования земной поверхности со спутника.

Принцип получения изображения комплексом во многом схож с обычным офисным сканером: на подвижной платформе располагается объект для исследования, который затем равномерно освещается белым или ультрафиолетовым источником света. Информация во всех каналах фиксируется с помощью специальной гиперспектральной камеры. Далее выполняется обработка полученного гиперспектрального куба.

Разработанный метод также нашел применение в реставрации архитектурных чертежей, криминалистике, в определении подлинности документов и диагностике онкологических заболеваний.

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