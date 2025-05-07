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Ученые раскрыли происхождение самых агрессивных детских опухолей мозга

Nature: источником медуллобластомы оказались клетки нейронов мозжечка
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Depositphotos

Ученые из Немецкого центра изучения рака в Гейдельберге совершили важный прорыв в понимании природы медуллобластомы — одной из самых распространенных и опасных опухолей центральной нервной системы у детей. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Специалисты провели масштабный генетический анализ образцов опухолей молодых пациентов. Используя технологию секвенирования отдельных клеток, они смогли с высокой точностью восстановить историю развития медуллобластомы.

«Мы обнаружили, что наиболее агрессивные подгруппы опухолей начинают формироваться еще во внутриутробном периоде — между первым триместром беременности и первым годом жизни ребенка», — объяснил ведущий автор исследования Константин Оконечников.

Источником опухоли оказались клетки-предшественники специализированных нейронов мозжечка — так называемые униполярные щеточные клетки.

Первым шагом в развитии рака становятся масштабные хромосомные перестройки, которые происходят случайным образом. Только на более поздних стадиях появляются известные онкогены, такие как MYC и MYCN, ответственные за быстрый рост и метастазирование опухоли.

Результаты исследования имеют важное значение для разработки новых методов диагностики и лечения одного из самых опасных детских онкологических заболеваний. Ученые надеются, что их работа поможет спасти жизни многим маленьким пациентам.

Ранее исследователи нашли необычную причину детского рака.

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