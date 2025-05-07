Ученые раскрыли, какой продукт в рационе беременных уменьшает риск аллергии у ребенка

PedRes: авокадо при беременности снижает риск пищевой аллергии у ребенка на 44%

Ученые из Университета Восточной Финляндии выяснили, что употребление свежих авокадо беременными женщинами может значительно снизить шансы на развитие пищевой аллергии у ребенка после его рождения. Исследование опубликовано в научном журнале Pediatric Research (PedRes).

Команда изучила данные 2272 пар мать-ребенок, собранных в рамках проекта Kuopio Birth Cohort с 2013 по 2022 год.

После учета таких факторов, как возраст матери, курение, качество питания и грудное вскармливание, ученые обнаружили, что у детей, рожденных женщинами, не употреблявшими авокадо, пищевая аллергия встречалась в 4,2% случаев, тогда как у малышей, чьи матери ели авокадо, — лишь в 2,4%. При этом связи с другими аллергическими состояниями, такими как экзема или ринит, выявлено не было.

Авокадо богато полезными веществами, включая клетчатку, фолиевую кислоту, лютеин и мононенасыщенные жиры, которые важны для развития мозга, зрения и нервной системы плода. Хотя исследование не доказывает причинно-следственную связь, его авторы подчеркивают потенциальную пользу авокадо для профилактики аллергии.

Диетологи рекомендуют беременным женщинам включать в рацион 2,5–3,5 чашки овощей в день, и одно авокадо считается за одну порцию. Дальнейшие исследования помогут понять, как именно этот фрукт влияет на иммунную систему ребенка.

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