Названы распространенные хронические заболевания, ухудшающие психическое здоровье

Хронические аллергические заболевания — это не только физический дискомфорт, но и серьезная психологическая нагрузка. Международная команда ученых выяснила, как астма, атопический дерматит и пищевая аллергия влияют на психическое здоровье пациентов — и как медики могут помочь справиться с этим бременем. Работа опубликована в журнале Annals of Allergy Asthma & Immunology (AAAI).

«Мы часто сосредотачиваемся на диагнозе и лечении, забывая, как сильно страдает сам пациент», — отметил доктор Митчелл Грейсон, аллерголог и главный редактор журнала. По его словам, тревога и страх часто становятся неотъемлемой частью аллергических заболеваний, затрудняя их лечение.

Ученые сосредоточились на трех заболеваниях: атопическом дерматите, астме и аллергии. Оказалось, атопический дерматит сопровождается не только зудом и нарушением сна, но и изоляцией, депрессией и тревожностью. Авторы призывают врачей не игнорировать эти проявления: открытый диалог, скрининг и вовремя организованная помощь психотерапевта могут значительно улучшить качество жизни пациентов.

Детская астма при этом требует внимания к социальным и поведенческим факторам — не только к медикаментозному лечению. Условия жизни, доступ к медицинской помощи и особенности поведения ребенка могут влиять на течение болезни. Исследователи подчеркивают важность совместного принятия решений с участием семьи.

Пищевая аллергия зачастую вызывает у пациентов тревожность. Ученые предлагают использовать так называемые проксимити-челленджи — контролируемое нахождение пациента рядом с аллергеном без прямого контакта. Эта методика заимствована из когнитивно-поведенческой терапии и помогает справляться со страхом, не подвергая пациента риску.

По мнению исследователей, психологические аспекты аллергии и астмы — больше не второстепенная тема. Это часть комплексного подхода, который дает пациентам не только лечение, но и поддержку.

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