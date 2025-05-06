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Низкий уровень сахара в крови у диабетиков разрушает сетчатку глаз, выяснили ученые

STM: гипогликемия разрушает сетчатку глаз у диабетиков
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Unsplash

Исследователи из Института глаза Уилмера при Университете Джонса Хопкинса выявили новую связь между эпизодами пониженного уровня сахара в крови (гипогликемии) и разрушением барьера между кровеносными сосудами и сетчаткой глаза. Это открытие помогает понять, как развивается диабетическая ретинопатия — одно из самых опасных осложнений сахарного диабета, способное привести к необратимой потере зрения. Работа опубликована в журнале Science Translational Medicine (STM).

Ученые установили, что во время гипогликемии в клетках сетчатки накапливается белок HIF (гипоксия-индуцируемый фактор). Он запускает каскад реакций, вызывающих чрезмерный рост и утечку кровеносных сосудов, разрушая гемато-ретинальный барьер — важнейший механизм защиты и питания глазной ткани.

В эксперименте на мышах с диабетом и без него показано, что гипогликемия приводит к росту уровня HIF только у животных с диабетом. Это провоцирует утечку из сосудов сетчатки и потенциальное повреждение зрения. У здоровых мышей такого эффекта не наблюдалось.

Кроме того, исследователи протестировали экспериментальное лекарство 32-134D, подавляющее активность HIF. У диабетических мышей, получивших инъекцию препарата до эпизодов гипогликемии, наблюдалось снижение уровня HIF и предотвращение разрушения сосудистого барьера.

«Наши данные объясняют, почему пациенты с диабетом, начинающие интенсивный контроль глюкозы или испытывающие резкие колебания сахара в крови, могут сталкиваться с ухудшением состояния зрения», — отметил ведущий автор исследования доктор Акрит Содхи. — «Это также подтверждает, что препараты, воздействующие на HIF, имеют потенциал в профилактике и лечении диабетической ретинопатии».

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