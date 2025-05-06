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Ученые придумали, как удалить «аллергенные» компоненты из пшеницы

ТАG: создан гипоаллергенный хлеб без потери качества пшеницы
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Unsplash

Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе удалили гены, отвечающие за выработку альфа-глиадинов — глютеновых белков, способных вызывать серьезные иммунные реакции у людей с целиакией. Результаты работы опубликованы в журнале Theoretical and Applied Genetics.

Глютен состоит из глиадинов и глютенинов, полное удаление которых негативно сказывается на качестве муки. Команда ученых применила метод гамма-излучения, чтобы избирательно исключить именно альфа-глиадины — основной триггер целиакии. Это хроническое генетическое заболевание, при котором пища, содержащая глютен (выпечка, макароны, сухие завтраки), повреждает слизистую оболочку тонкого кишечника.

«Пшеница — основной источник калорий для многих людей, и ее непереносимость создает серьезный барьер. Мы стремились создать менее аллергенный сорт, сохранив питательную ценность и удобство выращивания», — пояснили исследователи.

Созданные сорта были протестированы в лаборатории качества Калифорнийской комиссии по пшенице (CWC). После подтверждения их ценности семена передали в Информационную сеть ресурсов зародышевой плазмы (GRIN) при Минсельхозе США, чтобы обеспечить доступ к ним широкому кругу аграриев и ученых.

«Наиболее удивительным оказалось то, что качество муки из этой пшеницы оказалось не хуже, а иногда даже лучше традиционной. Это серьезный стимул для производителей внедрять новый сорт — выращивать его можно по тем же технологиям, что и обычную пшеницу», — отметила Мария Роттерсман, ведущий автор исследования и сотрудник лаборатории генетики пшеницы имени Хорхе Дубковски.

Новые сорта уже вызвали интерес у кустарных пекарей, мельников и фермерских кооперативов, работающих по модели «от фермы до стола».

Ранее ученые выяснили, у каких людей картофель и хлеб могут вызывать кариес.

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